"Это уже не просто слова". Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа о Гренландии

Мария Мальмер Стенергард отметила, что теперь нужно исходить из того, что президент США намерен сделать то, что он обещает

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард по-новому оценила заявления и угрозы США о контроле над Гренландией после атаки на Венесуэлу. Это уже не просто слова, заявила она в интервью Sveriges radio.

"Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле", - сказала она. Мальмер Стенергард считает, что теперь нужно исходить из того, что президент США Дональд Трамп намерен сделать то, что он обещает. "Теперь, когда риторика усилилась, я отношусь к этому очень и очень серьезно", - отметила министр.

Ранее глава шведского МИД обычно говорила о необходимости хладнокровного подхода в связи с угрозой США взять под контроль Гренландию. Она считала, что это всего лишь слова, и что основное внимание следует уделять действиям президента Трампа.

3 января 2026 года США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта минувшего года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.