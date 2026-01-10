Al-Ikhbariya: силы безопасности Сирии развернули подразделения в квартале Алеппо

По информации телеканала, силы безопасности готовы к возвращению в квартал местных жителей

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Силы безопасности переходного правительства Сирии завершили развертывание своих подразделения в курдском квартале Шейх-Максуд по завершении операции армии против бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

По его информации, силы безопасности готовы к возвращению в квартал местных жителей.

Как сообщил со своей стороны министр информации Хамза Мустафа, бойцы СДС и Рабочей партии Курдистана (РПК) используют ряд гражданских объектов в Шейх-Максуде в качестве позиций для нападения на мирных жителей. "По мере продвижения сирийской армии и успешной зачистки большинства боевых позиций внутри района, некоторые элементы пытаются укрыться в больницах и медицинских центрах, используя гражданских лиц в качестве живого щита", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В пятницу вечером сирийская армия объявила о начале операции по зачистке квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо от бойцов формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии", отказавшихся покинуть район добровольно.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.