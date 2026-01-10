Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к проблемам с энергоснабжением
10:30
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский жестко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.
В Киеве уже не первый день наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением. В городе и области введены экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.
"Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы - как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте", - заявил Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ночью сообщалось о взрывах в Киеве.