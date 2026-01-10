ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к проблемам с энергоснабжением

В городе и области введены экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением
Редакция сайта ТАСС
10:30

Владимир Зеленский

© Antonio Masiello/ Getty Images

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский жестко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.

В Киеве уже не первый день наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением. В городе и области введены экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.

"Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы - как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте", - заявил Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ночью сообщалось о взрывах в Киеве. 

УкраинаЗеленский, Владимир Александрович