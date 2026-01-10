На западе Тегерана задержали более 100 вооруженных участников беспорядков

Их обвиняют в применении оружия против граждан и полицейских

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Иранские правоохранители задержали более 100 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении оружия против граждан и полицейских. Об этом сообщил глава округа Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран Мурад Моради Карначи.

"100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка", - сказал он агентству Tasnim.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности, прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.