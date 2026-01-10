Sky: в Британии госпитализировали объявившего голодовку пропалестинского активиста

По данным телеканала, Камран Ахмед был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Сторонник британского пропалестинского движения Palestine Action Камран Ахмед, соблюдающий голодовку на протяжении 58 дней в знак протеста против запрета организации, был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что он не собирается прерывать голодовку, пока британское правительство не исключит Palestine Action из списка запрещенных организаций, не разорвет контракты с оборонными компаниями, поставляющими оружие в Израиль, и не выпустит под залог его и других членов движения, которым были предъявлены обвинения в участии в противозаконных акциях. Его требования разделяет другая пропалестинская активистка Хеба Мурэйси, которая объявила голодовку 69 дней назад, и потеряла более 10 кг с того момента, рискуя умереть в заключении.

"Она физически истощена и сильно устала. Она постоянно испытывает головные боли и головокружение, из-за чего ее часто тошнит", - сказала ее подруга Амарин Афзал, которая навестила 31-летнюю Мурэйси в тюрьме. По словам Афзал, активистка испытывает проблемы со сном из-за сильной боли в теле. "Она осознает, что ее здоровье ухудшается и физически умирает и что организм может подвести ее в любой момент", - отметила Афзал.

Замминистра юстиции Соединенного Королевства Джеймс Тимпсон в ответ заявил, что решение о залоге должен принимать независимый суд. "Эти заключенные обвиняются в серьезных правонарушениях, включая кражу со взломом при отягчающих обстоятельствах и хулиганство. Вопрос содержания под стражей решается независимыми судьями. Юристы могут делать представления в суде от имени своих клиентов. Министры не будут встречаться с ними. Наша судебная система базируется на разделении властей. Независимая судебная система - это краеугольный камень нашей системы. Вмешательство в продолжающиеся юридические дела было бы абсолютно неконституционно и неподобающе для министров", - указал он.

Телеканал отметил, что содержащиеся под стражей активисты обвиняются в проникновении на объект израильской оборонной компании Elbit в английском городе Бристоль в 2024 году и проникновении на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юго-западе Англии и повреждении двух самолетов-заправщиков Voyager ВВС Великобритании в июне 2025 года.

5 июля МВД королевства внесло Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны около 2,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более 250 из них.