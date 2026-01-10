Welt: в ЕС в 2025 году снизилось число поданных заявлений о предоставлении убежища

По данным газеты, такая тенденция связана с сокращением числа заявлений от выходцев из Сирии

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Число заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), в 2025 году снизилось практически на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило около 780 200. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на предварительный отчет Европейской комиссии.

По информации издания, с начала января по середину декабря 2025 года в 27 странах - членах ЕС и странах-партнерах, Швейцарии и Норвегии, было зарегистрировано порядка 780 200 ходатайств о предоставлении убежища. Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В первую очередь подобная тенденция, как отмечает газета, связана с сокращением числа заявлений от выходцев из Сирии.

Отчет Еврокомиссии включает как первичные, так и последующие заявления. За указанный период в Германии было подано около 149 100 ходатайств. За ней следуют Франция (148 600 заявлений), Испания (137 300) и Италия (125 800). В начале января МВД ФРГ сообщило, что в последнее время в Германию прибыло значительно меньше просителей убежища. По данным ведомства, число первичных заявлений сократилось на 51% в 2025 году по сравнению с 2024 годом и составило 113 236.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал 2025 год удачным для европейской миграционной политики. Он указывал, что "ЕС последовательно продвигал реформу миграционного законодательства и реализовал ключевые положения законодательного пакета. Это включало усиление защиты внешних границ и ускорение процедур.