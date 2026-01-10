ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Портрет Трампа появился в Национальной портретной галерее в Вашингтоне

11:49
© Официальная страница Дональда Трампа в Truth Social

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Портрет 47-го президента США Дональда Трампа теперь выставлен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Об этом он сообщил в Truth Social.

"Теперь представлен в Национальной портретной галерее", - написал он, снабдив пост фотографиями самого портрета в двух ракурсах.

Портрет выполнен в черно-белой гамме, президент США изображен на нем стоящим в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол. 

