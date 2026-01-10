ООН: около 21 млн суданцев остро нуждаются в продовольствии

НАЙРОБИ, 10 января. /ТАСС/. Более 20 млн суданцев остро нуждаются в медицинской помощи, около 21 млн срочно нужно продовольствие, сообщил информационный портал Africanews со ссылкой на гуманитарные организации, входящие в структуру ООН.

По данным интернет-издания, конфликт, продолжающийся уже тысячу дней, породил крупнейший в мире голод и крупнейшее в мире вынужденное перемещение населения. Каждый день мирные жители "платят цену за войну, которую они не выбирали", отметил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

Согласно статистике ООН, около 13,6 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома. Более 4,3 млн из них бежали через границы, что создает серьезную нагрузку на соседние страны. Причем ситуация продолжает ухудшаться, поскольку в ряде районов продолжаются боевые действия. Так, в Дарфуре "продолжаются бои на земле и атаки беспилотников с воздуха", а также зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре далеко за линией фронта, заметил представитель УКГВ. Бои идут и "на нескольких фронтах в Кордофане", добавил он.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с начала конфликта в апреле 2023 года ежедневно перемещаются около 5 тыс. детей. "Многие из них были перемещены неоднократно, и насилие преследует их повсюду, куда бы они ни бежали", - заявил представитель организации Рикардо Пирес.

Обстановку осложняет глобальный кризис в финансировании гуманитарной помощи: доноры выделили лишь 36% из $4,2 млрд, запрошенных в прошлом году. В результате УКГВ смогло помочь только 20 млн из почти 34 млн человек, которые, как считается, нуждаются в гуманитарной поддержке в Судане. На этом фоне Лаерке призвал к немедленному прекращению боевых действий, реальным шагам к установлению прочного мира, обеспечению доступа гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в расположенных на западе и юге регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.