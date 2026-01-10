Sky: большая часть Европы находится в зоне досягаемости "Орешника"

По данным телеканала, случаи перехвата Украиной ракет к концу 2025 года снизились примерно с 80% до 54%

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Савицкий/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Российский ракетный комплекс "Орешник" при своей дальности 5,5 тыс. км способен достичь большей части территории Европы. Такую оценку на сайте телеканала Sky News приводит аналитик в области обороны Виктория Тейлор.

"При заявленной дальности в 5,5 тыс. км, теоретически большая часть Европы лежит в зоне досягаемости ["Орешника"], - пишет Тейлор. - Ее огромная скорость <...> также составляет неотъемлемую часть ее опасности: чем быстрее летит ракета, тем меньше времени у систем ПВО для обнаружения, отслеживания и перехвата".

Тейлор также обратила внимание на репутацию "Орешника" как ракеты, "способной разрушать подземные бункеры". "Нельзя игнорировать более широкие угрозы безопасности для инфраструктуры Украины и НАТО, такой как военные и складские объекты, не говоря уже о личном составе", - подчеркивает эксперт, добавив, что случаи успешного перехвата Украиной ракет к концу 2025 года снизились примерно с 80% до 54%.

В то же время, отмечает Тейлор, "значение этой атаки скорее заключается в том, о чем она сигнализирует, а не в том, что было разрушено в результате нее". "Эксперты в области безопасности подчеркивают, что демонстрация возможностей ракеты - скорость, дальность и жизнеспособность - настоящее послание россиян", - пишет аналитик.

"Таким образом, "Орешник" - это больше, чем просто оружие, развернутое против Украины: он также может считываться, как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет иностранным вмешательством со стороны западных союзников и партнеров Украины", - заключила Тейлор.

Накануне Минобороны России сообщило об ударе "Орешником" по критически важным объектам в Львовской области - в том числе производству беспилотников и энергетической инфраструктуре. Удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ в Новгородской области - для налета использовались, как отмечали в военном ведомстве, именно беспилотники львовского производства.