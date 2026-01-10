Sky: большая часть Европы находится в зоне досягаемости "Орешника"
ТАСС, 10 января. Российский ракетный комплекс "Орешник" при своей дальности 5,5 тыс. км способен достичь большей части территории Европы. Такую оценку на сайте телеканала Sky News приводит аналитик в области обороны Виктория Тейлор.
"При заявленной дальности в 5,5 тыс. км, теоретически большая часть Европы лежит в зоне досягаемости ["Орешника"], - пишет Тейлор. - Ее огромная скорость <...> также составляет неотъемлемую часть ее опасности: чем быстрее летит ракета, тем меньше времени у систем ПВО для обнаружения, отслеживания и перехвата".
Тейлор также обратила внимание на репутацию "Орешника" как ракеты, "способной разрушать подземные бункеры". "Нельзя игнорировать более широкие угрозы безопасности для инфраструктуры Украины и НАТО, такой как военные и складские объекты, не говоря уже о личном составе", - подчеркивает эксперт, добавив, что случаи успешного перехвата Украиной ракет к концу 2025 года снизились примерно с 80% до 54%.
В то же время, отмечает Тейлор, "значение этой атаки скорее заключается в том, о чем она сигнализирует, а не в том, что было разрушено в результате нее". "Эксперты в области безопасности подчеркивают, что демонстрация возможностей ракеты - скорость, дальность и жизнеспособность - настоящее послание россиян", - пишет аналитик.
"Таким образом, "Орешник" - это больше, чем просто оружие, развернутое против Украины: он также может считываться, как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет иностранным вмешательством со стороны западных союзников и партнеров Украины", - заключила Тейлор.
Накануне Минобороны России сообщило об ударе "Орешником" по критически важным объектам в Львовской области - в том числе производству беспилотников и энергетической инфраструктуре. Удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ в Новгородской области - для налета использовались, как отмечали в военном ведомстве, именно беспилотники львовского производства.