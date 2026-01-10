Bloomberg: США следует принять предложение РФ и продлить действие ДСНВ на год

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу следует принять предложение российского лидера Владимира Путина и продлить на год действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в феврале. Такое мнение высказали аналитики агентства Bloomberg.

"США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора. Восстановление инспекций укрепит уверенность обеих сторон в том, что другая сторона действительно выполняет обязательства", - говорится в сообщении.

В качестве аргументов для продления договора, аналитики также указывают наличие двусторонних консультаций между сторонами, которые проводятся дважды в год.

"Их можно было бы использовать для обсуждения других вопросов", - отмечают аналитики, уточняя, что это позволило бы "профессионалам с обеих сторон снова привыкнуть к сотрудничеству".

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2025 года на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.