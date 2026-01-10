Рубио: США вышли из 66 международных организаций, так как те стали бесполезными

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что деятельность таких организаций часто не только не приносит результатов, но и препятствует тем, кто пытается решить ту или иную проблему

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация США приняла решение покинуть 66 международных организаций, так как те превратились в бесполезные бюрократические структуры. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"То, что мы называем международной системой, сегодня переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют взаимно пересекающиеся полномочия, проводят дублирующие друг друга действия, дают неэффективные результаты и характеризуются неэффективным с точки зрения финансов и этики управлением", - указал он. "Даже те из них, которые когда-то выполняли полезные функции, все чаще становятся неэффективными бюрократическими структурами, платформами для политизированной активности или инструментами, противоречащими интересам нашей страны", - добавил Рубио.

Он отметил, что деятельность таких организаций часто не только не приносит результатов, но и препятствует тем, кто пытается решить ту или иную проблему. "Эпоха выписывания открытых чеков международным бюрократическим структурам закончилась", - отметил госсекретарь США.

"Это не означает, что Америка отворачивается от мира. Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления", - резюмировал он.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе страны из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам. Все федеральные ведомства США прекратят участие в их работе и финансировании. В список попала 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства "ООН-женщины".

В 2025 году Трамп уже объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).