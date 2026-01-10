NetBlocks: в Иране доступ в интернет ограничен уже двое суток

Ограничения ввели 8 января из-за вооруженных провокаций протестующих, совершенных во многих городах республики

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Интернет-соединение на территории Ирана отсутствует уже 48 часов, свидетельствуют данные международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

Ограничения на доступ в интернет были введены вечером 8 января, когда бунтовщики осуществили вооруженные провокации во многих городах Ирана. По данным иранских властей, в ту ночь погибли 15 правоохранителей и 12 мирных граждан, колоссальный ущерб нанесен государственной и частной собственности, сожжены мечети, больницы и пожарные станции.