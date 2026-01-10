В территориальных водах Грузии задержали танкер под флагом Панамы

Причиной стало нарушение правил судоходства, сообщила пограничная полиция МВД Грузии

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Береговая охрана пограничной полиции МВД Грузии задержала за нарушение правил судоходства танкер Caminero, ходящий под флагом Панамы. Об этом сообщила пограничная полиция МВД Грузии.

"Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД задержали плавающий под флагом Панамы танкер Caminero в территориальных водах Грузии за факт нарушения правил судоходства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении капитана танкера, гражданина Турции, начали административное производство по статье 114 о нарушении правил судоходства. Капитана оштрафовали на 15 тыс. лари (около $5,5 тыс.). После выплаты штрафа судну будет дана возможность свободного перемещения.