Удары по 35 целям ИГ. Что известно о продолжении операции США в Сирии
США нанесли авиаудары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщил телеканал Fox News. Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов, указав, что они являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Что произошло
- Ведущий телеканала сообщил, что второй раз с 19 декабря 2025 года ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика.
- Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов.
- Удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась в ответ на атаку ИГ против сил США в Пальмире 13 декабря 2025 года, сообщили в CENTCOM.
- Боевые самолеты США нанесли удары по 35 целям ИГ, сообщил телеканал Al Arabiya.
- По данным Al Arabiya, в атаках на пункты террористов принимали участие более 20 истребителей, выпущено около 90 высокоточных снарядов.
- ВВС Иордании участвовали в атаках, сообщил телеканал Al Arabiya.
Об операции Hawkeye Strike
13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира в центральной части провинции Хомс. По данным США, они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что совершивший это нападение "убит силами партнеров". Американский лидер Дональд Трамп пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.
19 декабря 2025 года ВС США начали операцию Hawkeye Strike.