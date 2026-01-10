Удары по 35 целям ИГ. Что известно о продолжении операции США в Сирии

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира в центральной части провинции Хомс. По данным США, они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что совершивший это нападение "убит силами партнеров". Американский лидер Дональд Трамп пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.