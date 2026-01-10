Times of Israel: Израиль готовит новое наступление в Газе в марте

Страна ждет одобрения и поддержки США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, начало которой намечено на март. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Как сообщил изданию израильский чиновник, наступление планируется вести в направлении города Газа, целью операции будет расширение подконтрольной Израилю зоны внутри анклава за пределы нынешней "желтой линии".

В свою очередь дипломат из неназванной арабской страны рассказал The Times of Israel, что Израиль не сможет начать эту операцию без одобрения и поддержки со стороны США. Вашингтон же, по его словам, по-прежнему пытается сохранить в силе хрупкое перемирие, установленное в Газе в октябре 2025 года, и перейти ко второму этапу плана урегулирования ситуации в анклаве, предполагающему разоружение военных формирований радикального палестинского движения ХАМАС.

Вместе с тем дипломат отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, хотя и сотрудничает с Вашингтоном в вопросе поддержания режима прекращения огня, все же не верит в успех в деле разоружения ХАМАС, поэтому дал военным указание подготовить планы действий на случай непредвиденных обстоятельств.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором.