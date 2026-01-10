Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по ИГ в Сирии

Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года, уточнили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что 10 января были нанесены удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии.

"Сегодня около 12:30 по времени восточного побережья (20:30 мск) силы CENTCOM совместно с силами партнеров нанесли масштабные удары по ряду связанных с ИГ целей на территории Сирии. Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года по приказу президента [США Дональда] Трампа в ответ на атаку ИГ против сил США в Пальмире 13 декабря 2025 года", - говорится в сообщении в X.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники информировал, что ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика.

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.