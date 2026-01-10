Al Arabiya: боевые самолеты США нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

В атаках на пункты террористов принимали участие более 20 истребителей

Редакция сайта ТАСС

Сирия. Латакия © Мария Ныркова/ ТАСС, архив

РАБАТ, 11 января. /ТАСС/. Самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), расположенным на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Читайте также Удары по 35 целям ИГ. Что известно о продолжении операции США в Сирии

По его данным, в атаках на пункты террористов в Сирии принимали участие более 20 истребителей. Отмечается, что ВВС США выпустили по целям около 90 высокоточных снарядов.

Как указывает Al Arabiya, помимо американских истребителей, в операции против ИГ участвовали самолеты королевских ВВС Иордании. Телеканал уточнил, что с иорданской стороны были задействованы истребители F-16.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что 10 января были нанесены удары по объектам ИГ на территории Сирии. Как говорится в сообщении на странице командования в X, "удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года по приказу президента [США Дональда] Трампа в ответ на атаку ИГ против сил США в Пальмире 13 декабря 2025 года".

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе.