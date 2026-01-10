Подпавшего под санкции за критику мифов об Украине швейцарца поддержали 14 тыс. человек

Авторы письма в защиту Жака Бо подчеркивают, что он "является безупречным ученым", а его книги соответствуют стандартам профессионального исторического анализа

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Полковника Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо, который подпал под санкции ЕС за развенчание в своих выступлениях и книгах западных мифов о конфликте на Украине, поддержали 14 тыс. человек, включая влиятельных западных ученых и политиков, они поставили подписи под открытым письмом в его защиту.

"Называть истинные причины войны на Украине - не преступление. Обращать внимание читателей на неправду и на пропаганду ЕС и НАТО - не преступление. Указывать на бездумное сотрудничество Запада с украинскими силами, которые демонстрируют опасную близость к фашистам, - не преступление", - говорится в открытом письме на сайте, созданном в поддержку эксперта. В тексте отмечается, что Бо "является безупречным ученым", а его "книги соответствуют самым высоким стандартам профессионального исторического анализа". "Он работает строго нейтрально, следуя принципу: обе стороны должны быть услышаны", - пишут его сторонники.

Авторы письма выражают свой "протест против незаконных санкций", введенных против Бо, а также против еще 58 журналистов и ученых. По их оценкам, речь идет о "произвольных карательных мерах" Совета Европы, которые "разрушают основы свободы слова". Сторонники Бо также выступают против курса ЕС на противостояние с Россией, призывая "народы всех стран Европейского союза всеми силами противостоять тем, кто разрушает демократию и ведет к войне". Кроме того, они требуют от правительства ФРГ и руководства ЕС внести "конструктивный вклад в мир на Украине и прекратить все попытки продлить войну, противоречащие конституции".

Согласно данным на сайте, всего за 48 часов свои подписи под этим обращением поставили уже 14 тыс. человек. К их числу относятся влиятельные ученые, дипломаты, журналисты, политики и бывшие военные в Европе и за ее пределами, включая профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, внешнеполитического эксперта германской партии BSW Севим Дагделен и депутата Европарламента Михаэля фон дер Шуленбурга.

Евросоюз внес Бо в антироссийский санкционный список в декабре 2025 года. В Брюсселе считают, что эксперт в своих книгах и интервью распространял нежелательные в Евросоюзе пророссийские нарративы и якобы манипулировал информацией в контексте украинского конфликта.

Жак Бо родился в 1955 году. С 1983 по 1990 год был задействован в швейцарских спецслужбах. В разное время работал в структурах ООН и НАТО. В 2024 году опубликовал книгу под названием "Искусство русской войны. Как Запад привел Украину к краху". В своих книгах и выступлениях эксперт последовательно развенчивает утверждения о необоснованном начале СВО, отмечая, что украинский конфликт начался задолго до февраля 2022 года, а его причиной стало нарушение обещаний НАТО не расширяться на восток и полное игнорирование интересов безопасности РФ со стороны западных стран. Он также обличает Киев, Берлин и Париж в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а лишь старались выиграть время для перевооружения Украины. Наконец, Бо критикует Запад за систематическое преувеличение успехов ВСУ, указывая на иллюзию возможности победы Украины.