ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

В Никарагуа объявили амнистию по случаю годовщины нахождения Ортеги у власти

Освободили десятки человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях, сообщило министерство внутренних дел страны
Редакция сайта ТАСС
21:51

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Власти Никарагуа объявили амнистию, в рамках которой были освобождены десятки человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"10 января 2026 года, в день 19-й годовщины [прихода к власти] Народного президента [Даниэля Ортеги], в свои дома и семьи возвращаются десятки лиц, которые находились в [учреждениях] Национальной пенитенциарной системы", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что принятое решение подтверждает курс правительства на приоритет мира, примирения и национального единства. 

Никарагуа