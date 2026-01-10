В Никарагуа объявили амнистию по случаю годовщины нахождения Ортеги у власти

Освободили десятки человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях, сообщило министерство внутренних дел страны

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Власти Никарагуа объявили амнистию, в рамках которой были освобождены десятки человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"10 января 2026 года, в день 19-й годовщины [прихода к власти] Народного президента [Даниэля Ортеги], в свои дома и семьи возвращаются десятки лиц, которые находились в [учреждениях] Национальной пенитенциарной системы", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что принятое решение подтверждает курс правительства на приоритет мира, примирения и национального единства.