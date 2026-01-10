Врач Беламани: королю Марокко необходимо лечение

Мухаммед VI страдает от поясничных болей, но признаков осложнений нет, уточнил профессор

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 11 января. /ТАСС/. Состояние здоровья короля Марокко Мухаммеда VI требует медицинского контроля и покоя, но признаков осложнений от болей, которые испытывает монарх в пояснице, нет. Об этом говорится в заключении лечащего врача Мухаммеда VI профессора Лахсена Беламани.

Король Марокко "страдает от пояснично-седалищной боли, которая сопровождается мышечными спазмами", - указывается в заключении, которое привело агентство MAP. Как указал лечащий врач монарха, боли "не имеют каких-либо признаков тяжести".

Согласно предписаниям профессора Баламани, из-за болей, которые испытывает Мухаммед VI, ему требуется "соответствующее медицинское лечение и период функционального покоя".

Мухаммед VI - представитель правящей в стране с XVII века династии Алауитов, он унаследовал трон в июле 1999 года после смерти своего отца Хасана II, который управлял государством на протяжении 38 лет. Марокканский король обладает не только светской властью в стране, но, являясь прямым потомком пророка Мухаммеда, и высшей духовной властью. Монарх также имеет религиозный титул "Амир аль-мууминин", то есть "Повелитель правоверных", который присваивался и присваивается халифам и мусульманских правителям.