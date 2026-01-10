WP: боеголовки четверти запущенных США по ИГ в Нигерии Tomahawk не сдетонировали

Как пишет издание, причиной произошедшего могла стать неисправность, а также решение командования таким образом обезвредить находившиеся в полете ракеты

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Боеголовки по меньшей мере 4 из 16 крылатых ракет Tomahawk, запущенных ВС США по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Нигерии в декабре 2025 года, не сдетонировали. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об успешности проведенной операции. "Однако, по данным нигерийских официальных лиц, аналитиков и изображений, проанализированных газетой The Washington Post, боевые части 4 из 16 ракет Tomahawk, выпущенных в ту ночь, по-видимому, не взорвались", - говорится в статье.

Газета отмечает, что причины этого остаются неясными. Опрошенные изданием эксперты отметили, что это может быть как механическая неисправность боеголовок, так и решение командования таким образом обезвредить уже находящиеся в полете ракеты, так как условия в районе предполагаемых целей могли измениться после их запуска.