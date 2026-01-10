Сестра Ким Чен Ына подвергла Южную Корею критике за вторжение БПЛА в КНДР

В Сеуле утверждают, что сбитый беспилотник не является военным, отметила Ким Ё Чжон

ПХЕНЬЯН, 11 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея (РК) понесут ответственность за провокационные попытки нарушить суверенитет КНДР, направляя в ее воздушное пространство разведывательные беспилотники. Об этом говорится в опубликованном 11 января агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - сестры лидера страны Ким Чен Ына.

Она сообщила, что днем ранее в ответ на сообщение Генштаба КНДР о вторжении в воздушное пространство страны южнокорейского БПЛА министерство обороны РК опубликовало сообщение, в котором отрицало свою причастность к этому инциденту.

"Военное ведомство РК опубликовало официальную позицию, что этот инцидент не имеет отношения к нему, и у него нет намерения совершать провокации или раздражать нас. Однако оно должно дать подробные объяснения о беспилотнике, нарушившем границу нашей республики", - подчеркнула Ким Ё Чжон.

Она отметила, что в Южной Корее утверждают, что сбитый в КНДР беспилотник не является военным, он якобы состоит из деталей, которые имеются в свободной продаже, и мог быть запущен практически кем угодно.

"Но суть ситуации не заключается в том, кто же настоящий виновник - военное ведомство или граждане, - подчеркивается в заявлении Ким Ё Чжон. - Кто совершил провокацию - это внутреннее дело Юга, а для нас это серьезный вызов священному и неприкосновенному суверенитету КНДР со стороны РК". Если Южная Корея и впредь будет идти путем провокаций, ее ждут ужасные последствия, говорится в заявлении. В частности, если власти РК продолжат настаивать на том, что запуски совершила некая гражданская организация, то они, в свою очередь, "столкнутся с появлением многочисленных летательных аппаратов, которые запустят гражданские организации с территории КНДР", предупредила Ким Ё Чжон.

10 января представитель Генштаба КНДР заявил, что 4 января подразделения ПВО страны обнаружили воздушную цель, пересекшую межкорейскую границу со стороны Юга и с использованием средств РЭБ посадили ее на своей территории. В сбитом беспилотнике были установлены наблюдательные средства. По итогам анализа остатков БПЛА выяснилось, что он был запрограммирован на трехчасовой полет, в ходе которого должен был снимать важные объекты КНДР. Представитель Генштаба также напомнил об еще одном похожем инциденте 27 сентября прошлого года, когда средствами РЭБ на территории КНДР был посажен еще один южнокорейский разведывательный БПЛА.