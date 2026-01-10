Telegraph: Британия может отправить войска в Гренландию

Страны Европы надеются, что увеличение военного присутствия НАТО в Гренландии убедит президента США Дональда Трампа отказаться от намерения присоединить остров, пишет газета

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании обсуждает с другими европейскими странами возможность отправки военнослужащих в Гренландию для укрепления безопасности острова и во избежание его присоединения к США. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По ее информации, военное командование Соединенного Королевства разрабатывает планы по формированию миссии НАТО в Гренландии. Отмечается, что в последние дни британские чиновники провели несколько встреч с европейскими коллегами, в том числе из Франции и ФРГ, для начала подготовки к дислоцированию воинских контингентов. Издание указало, что пока планы находятся на ранней стадии. Предполагается, что Лондон может выделить для миссии НАТО не только личный состав, но и военные корабли и самолеты.

Как добавила газета, европейские страны надеются, что увеличение военного присутствия Североатлантического альянса в Гренландии убедит президента США Дональда Трампа отказаться от намерения присоединить остров. Согласно The Sunday Telegraph, формирование миссии НАТО позволит американскому лидеру заявить о своей победе, поскольку в таком случае именно страны Европы возьмут на себя расходы по обеспечению безопасности в этом районе Атлантики.

"Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Мы никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике", - сказал источник газеты в правительстве королевства.

Подчеркивается, что вариант с отправкой военнослужащих обсуждался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе. По ее итогам Штабу объединенных сил НАТО в Европе было дано поручение определить возможные способы повышения безопасности в Арктике. По сведениям издания, речь может идти как о полномасштабном развертывании войск в Гренландии, так и о сочетании краткосрочных учений на острове с обменом разведданными и перераспределением оборонных расходов в альянсе в пользу Арктического региона.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.