Telegraph: ЕС разрабатывает санкции против США из-за Гренландии

Брюссель может, в частности, ограничить работу X и ввести рестрикции против банков и финансовых фирм из Соединенных Штатов, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Евросоюз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Читайте также Как скажет Трамп: почему Евросоюз не станет вступаться за Гренландию

Согласно изданию, под ограничительные меры могут подпасть американские технологические гиганты - Meta (признана в РФ экстремистской), Google и Microsoft. Кроме того, Брюссель может ограничить работу X и ввести рестрикции против банков и финансовых фирм из Соединенных Штатов.

Газета подчеркнула, что также рассматривается сценарий, при котором европейские страны могут закрыть американские военные базы на своей территории. The Sunday Telegraph назвала подобные меры крайними и добавила, что они могут быть приняты в том случае, если Трамп не согласится с предложением Великобритании и ведущих государств - членов ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.