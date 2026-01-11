В КНДР предупредили Японию о ее крахе при попытках возрождения милитаризма

Центральное телеграфное агентство Кореи указало, что расходы Японии на оборону достигли рекордного уровня за последние 12 лет, превзойдя темпы роста этого показателя у мировых военных держав

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 11 января. /ТАСС/. Планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски для региональной и глобальной безопасности и приведут к "полному уничтожению" Японии. Об этом говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) комментарии.

ЦТАК указывает, что в Токио намерены в течение года скорректировать ключевые подходы к вопросам национальной безопасности. В частности, планируется увеличить расходы на оборону, пересмотреть "три неядерных принципа" (не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие) и отменить ограничения на экспорт вооружений и масштабное развитие наступательной военной мощи.

"Таким образом, Япония полностью отказывается даже от видимости "мирного государства" и встает на путь институционализации своей эволюции в агрессивное государство. Это явное проявление неомилитаристской мании, которая полностью отрицает кровавые преступления прошлого и стремится воссоздать старую имперскую эпоху посредством быстрого перевооружения", - подчеркивает ЦТАК.

Агентство отмечает, что расходы Японии на оборону растут и достигли рекордного уровня за последние 12 лет, превзойдя темпы роста этого показателя у мировых военных держав. Средства используются для повышения боеспособности Сил самообороны, включая разработку, закупку различных средств ведения войны и строительство сотен складов боеприпасов по всей территории архипелага.

"С момента своего прихода к власти нынешняя администрация активно преследует давние желания крайне правых политических сил, включая пересмотр конституции", - говорится в сообщении. "Еще более бесспорно, что в Токио сейчас пытаются превратить страну в ядерное государство", о чем говорят участившиеся заявления на этот счет японских политиков, пишет ЦТАК.

"Трудно гарантировать, что Япония не вернется на фашистский путь. Новый милитаризм, подпитываемый ненавистью к другим этническим группам, местью и жаждой завоеваний, постепенно начал проявляться во время правления премьер-министра [Синдзо] Абэ и теперь быстро перерос в кризис, угрожающий стабильности во всем мире, а также судьбе человечества. Но единственное, что Япония получит от нового милитаризма, - это ее полное уничтожение", - резюмирует ЦТАК.