Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначения

Эти меры идут вразрез с международными практиками, подчеркнула японский премьер-министр Санаэ Такаити

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Решение Китая о введение эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения является неприемлемым, заявила в эфире японского общественного телевидения премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Эти меры, целью которых стала только наша страна, идут вразрез с международными практиками. Это неприемлемо", - подчеркнула она.

Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи", говорилось в сообщении Министерства коммерции КНР. Первый заместитель главы МИД Японии Такэхиро Фунакоси 8 января вызвал китайского посла в Токио У Цзянхао и выразил ему протест в связи с введением в Китае эмбарго. На встрече высокопоставленный японский дипломат потребовал немедленно отменить эти меры. При этом 10 января агентство Kyodo сообщило, что несколько китайских государственных компаний также уведомили своих японских партнеров, что не будут заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов.

Отношения двух стран обострились после того, как Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, еще в 2025 году ввел некоторые экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.