NYT: Трампа проинформировали о возможных новых целях для ударов по Ирану

Как сообщила газета, президент США серьезно рассматривает возможность санкционировать атаку против республики, но пока не принял окончательного решения

Президент США Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил несколько вариантов нанесения новых ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американского лидера ознакомили с несколькими опциями, включая удары по гражданским объектам в Тегеране. Американский лидер серьезно рассматривает возможность санкционировать атаку против исламской республики, однако пока не принял окончательного решения, отметили неназванные чиновники США.

Кроме того, как указывает газета, в субботу госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Помимо ситуации в Сирии и секторе Газа, они обсудили протесты в Иране, пишет The New York Times.

Трамп ранее допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так Трамп ответил на вопрос журналистов, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.