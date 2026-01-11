BI: в операции по захвату "Маринеры" были задействованы два эсминца ВС США

Представитель ВС, чьи слова приводит портал, отметил, что USS Bulkeley и USS Paul Ignatius "оказывали поддержку" в проведении операции в районе между Британией и Исландией после нескольких недель преследования судна в Атлантическом океане

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. США задействовали два ракетных эсминца во время операции по захвату танкера "Маринера". Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники.

Представитель ВС США, чьи слова приводит портал, отметил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Paul Ignatius "оказывали поддержку" в проведении операции по захвату танкера в районе между Великобританией и Исландией после нескольких недель преследования судна в Атлантическом океане.