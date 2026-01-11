Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страны

Глава йеменского Президентского руководящего совета также объявил о создании в стране Высшего военного комитета под командованием коалиции во главе с Саудовской Аравией

ДОХА, 11 января. /ТАСС/. Правительственные силы Йемена успешно взяли под контроль военные лагеря в южных и восточных провинциях страны, включая временную столицу Аден. Об этом заявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.

"В качестве главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами хотел бы заверить вас, что операция по передаче военных лагерей в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра, временной столице Адене и других освобожденных регионах <...> была успешно завершена", - сообщил он в субботу вечером в обращении к нации, которое передало йеменское агентство SABA. Аль-Алими подчеркнул, что эти "трудные решения" были приняты не ради демонстрации силы, а для защиты граждан, правового статуса государства и сохранения конституционных основ.

Глава Президентского руководящего совета Йемена также объявил о создании в стране Высшего военного комитета под командованием коалиции во главе с Саудовской Аравией, "который будет отвечать за подготовку, оснащение и руководство всеми военными силами и формированиями". По его словам, это необходимо в том случае, если хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат отвергать мирные инициативы.

Говоря о мятеже сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), аль-Алими призвал "всех, кто сбился с пути, сдать оружие, вернуть награбленное имущество и присоединиться к рядам государства, которое принимает каждого". Он распорядился обеспечить раненым необходимую медицинскую помощь, оказать поддержку семьям погибших и выплатить соответствующую компенсацию пострадавшим мирным жителям.

Ситуация в Йемене

В начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами ЮПС установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. После этого аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней. Йеменские власти также решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил, которые покинули республику 2 января.

В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планировалось провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Тогда же правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Руководство ЮПС приветствовало инициативу проведения мирной конференции, однако утром 7 января представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. Согласно информации альянса, он бежал в ОАЭ через Сомали. 7 января силы, выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы Адена и взяли под охрану ключевые государственные объекты после того, как сепаратисты оставили свои позиции.

9 января члены ЮПС, которые вылетели в Саудовскую Аравию, распространили заявление о роспуске организации и прекращении деятельности всех ее структур. В свою очередь часть совета, поддерживающая аз-Зубайди, отвергла это заявление. Как отметил представитель ЮПС Анвар ат-Тамими, решения относительно будущего совета могут быть приняты только всеми членами организации под председательством аз-Зубайди.