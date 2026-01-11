Спикер парламента Ирана пригрозил в случае нападения атаковать Израиль и США

Американские военные и морские базы станут законными целями, подчеркнул Мохаммад Багер Галибаф

Председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф © Morteza Nikoubazl/ NurPhoto via Reuters connect

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран в случае атаки со стороны США нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

"В случае военного нападения Соединенных Штатов как оккупированные территории (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), так и американские военные и морские базы станут нашими законными целями", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности "прийти на помощь" участникам беспорядков в Иране.