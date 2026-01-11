В Казахстане завершили процесс амнистии

На свободу вышли более 2 тыс. осужденных

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Амнистия в Казахстане, объявленная в прошлом году и приуроченная к 30-летию конституции страны, завершена. Амнистированы более 2 тыс. осужденных из колоний, еще 11 тыс. человек сокращены сроки наказания, сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана.

"Комитет уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел сообщает о завершении реализации амнистии, приуроченной к 30-летию конституции. По результатам проведенной работы судами рассмотрено 15 970 представлений. Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены более 2 тыс. человек, в том числе женщины и несовершеннолетние", - сказала пресс-секретарь КУИС Гулжан Абдугалиева в распространенном видеокомментарии ведомства.

Она отметила, что также были сокращены сроки наказания 11 тыс. осужденных. В КУИС напомнили, что амнистия не распространялась на осужденных за терроризм, экстремизм, коррупцию, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, а также на рецидивистов. Всем освободившимся предоставлена соцподдержка для адаптации в обществе, добавили в ведомстве.

Закон об амнистии по случаю 30-летия Конституции Казахстана, принятой в 1995 году, вступил в силу в 2025 году.