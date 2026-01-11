Кличко признал, что у ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов

При этом мэр Киева утверждал, что стране "срочно нужны дополнительные системы ПВО"

Мэр Киева Виталий Кличко © John Moore/ Getty Images

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что противовоздушная оборона Украины не располагает необходимыми ресурсами для отражения ударов с воздуха.

"Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве", - сказал Кличко газете Bild. При этом он утверждал, что Украине "срочно нужны дополнительные системы ПВО".

9 января мэр Киева призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. До этого в Киеве прогремела серия взрывов, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Позже Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.