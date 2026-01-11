Опубликованы кадры протестов в Иране

Беспорядки в республике начались 29 декабря из-за падения курса национальной валюты

ТАСС, 11 января. Опубликовано видео беспорядков в Иране. На кадрах протестующие выкривают лозунги, на улицах наблюдаются отдельные очаги возгораний.

Протесты в республике начались 29 декабря из-за сильного падения курса национальной валюты. Сначала на улицы вышли торговцы, позже к ним присоединились студенты. Пик беспорядков пришелся на 8 января, когда погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка. Власти Ирана заявили о гибели 25 правоохранителей. Агентство Tasnim сообщало, что силовые структуры задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в организации беспорядков.

Власти Ирана возложили ответственность за организацию погромов на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать помощь мирным демонстрантам в республике.