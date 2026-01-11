МИД Кубы указал на шантаж и наемничество США

Глава кубинского дипведомства Бруно Родригес отверг обвинения Соединенных Штатов в получении компенсации за услуги безопасности

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Куба никогда не получала и не получает никакой денежной или материальной компенсации за услуги в сфере безопасности, которые она оказывала другим государствам. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес в Х.

Глава МИД указал, что "в отличие от США кубинское правительство не прибегает к наемничеству, шантажу или военной принудительной политике в отношении других государств".

В Гаване также напомнили, что Куба имеет полное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США. Родригес заявил, что право и справедливость находятся на стороне Кубы, а поведение США охарактеризовал как "действия преступного и неуправляемого гегемона, который угрожает миру и безопасности не только в этом полушарии, но и во всем мире".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, обвинив Гавану в оказании "услуг безопасности" Каракасу. Он также сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.