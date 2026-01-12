Пленный из ВСУ: украинское руководство разворовало 10-летний запас еды и техники

По словам Анатолия Сорокина, в Десне существовал склад с продовольствием и техникой

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стратегический запас продовольствия и техники, который был создан еще в СССР на случай войны и которого бы хватило на весь Советский Союз на 10 лет, был полностью разворован украинским руководством. Об этом в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС, сообщил пленный военный ВСУ Анатолий Сорокин.

"Служил в армии в 1994 году. Был в Десне. Там на 10 лет на случай войны на весь Советский Союз продовольствия хватило бы, склады. Если ни один завод не будет работать, на 10 лет... Не считая техники, сколько там было, где она вся делась. Все своровал Зеленский там, или еще до Зеленского... Наше правительство, украинское, все своровало", - заявил он.