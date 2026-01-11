DM: Британия хочет разработать для Украины новую баллистическую ракету

Nightfall будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Rick Rycroft

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Великобритания планирует разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall дальностью до 300 миль. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Согласно информации газеты, Nightfall будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками. Как отмечает газета, Минобороны Великобритании обратилось к нескольким фирмам с просьбой разработать и поставить три пробные ракеты в рамках контракта стоимостью £9 млн.

Министр обороны королевства Джон Хили в ходе рабочей поездки в Киев 9 января сообщил о решении израсходовать около £200 млн на подготовку британских войск к развертыванию на Украине в случае прекращения огня.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая прямую угрозу безопасности, они станут законными целями ВС РФ.