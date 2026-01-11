Датский депутат Ярлов назвал неверными заявления США об угрозе Гренландии

По словам председателя комитета по обороне датского парламента, Москва и Пекин "вообще не ведут никакой деятельности" в Гренландии

БЕЛГРАД, 11 января. /ТАСС/. Утверждения американской стороны о якобы имеющейся угрозе для безопасности Гренландии со стороны России и Китая не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в интервью словенской газете Delo.

"Гренландии никто не угрожает, кроме США. Американцы говорят, что Россия и Китай представляют большую угрозу, но это просто неправда", - отметил датский депутат.

По его словам, Москва и Пекин "вообще не ведут никакой деятельности" в Гренландии. Ярлов подчеркнул, что РФ и КНР не добывают полезных ископаемых на острове, не располагают там консульствами и не проявляют никакой военной активности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер недавно поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.