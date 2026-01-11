Депутат Дании: НАТО не сможет продолжить существование при аннексии Гренландии

Расмус Ярлов также назвал гипотетическую аннексию острова со стороны США, "вероятно, самым неоправданным территориальным требованием в истории"

БЕЛГРАД, 11 января. /ТАСС/. НАТО не сможет продолжить свое существование в случае аннексии Гренландии Вашингтоном. Такое мнение выразил председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в интервью словенской газете Delo.

"Я не верю, что НАТО сможет существовать, если американцы считают, что имеют право захватывать территории других членов альянса. Мы являемся одним из самых верных союзников США. Другие страны неоднократно критиковали нас за то, что мы слишком лояльны к американцам, потому что мы вторглись в Ирак, Афганистан и предоставили им доступ к разведывательным данным из Дании. Поэтому, если нас атакуют американцы, буквально никто не будет в безопасности. И поэтому остальной мир тоже должен быть обеспокоен", - отметил датский депутат.

Политик также назвал гипотетическую аннексию острова со стороны США, "вероятно, самым неоправданным территориальным требованием в истории", поскольку оно фактически направлено против союзника Вашингтона. Ярлов подчеркнул, что присоединение острова к Соединенным Штатам без согласия Копенгагена стало бы не только нарушением международного права, но и двусторонних договоренностей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.