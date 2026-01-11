Глава Минэнерго США: участие в управлении Венесуэлой может длиться несколько лет

При этом Крис Райт изложил позицию, согласно которой американские нефтяные компании будут продолжать работу в Венесуэле и через 50 лет

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США могут принимать участие в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет. С такой оценкой выступил в эфире телекомпании CBS министр энергетики США Крис Райт.

"Я не знаю временных рамок. Речь идет не о неделях, а, скорее, о месяцах. Может быть, год или два, а может быть и больше", - сказал Райт, отвечая на вопрос о том, как долго вашингтонское руководство планирует принимать участие в управлении Венесуэлой. При этом он изложил позицию, согласно которой американские нефтяные компании будут продолжать работу в Венесуэле и через 50 лет.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение.

Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в Нью-Йорк, где над ними проходит судебный процесс. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, а продажей венесуэльской нефти займутся США.