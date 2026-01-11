IRIB: в Иране число погибших в протестах правоохранителей достигло 38

Как отмечается, шесть правоохранителей погибли в провинции Керманшах, еще семь - в провинции Северный Хорасан

© UGC via AP

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Число сотрудников правоохранительных органов Ирана, погибших в результате агрессивных действий погромщиков в разных частях страны, достигло 38. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на данные властей.

Как отмечается, шесть правоохранителей погибли от рук бунтовщиков в провинции Керманшах, еще семь - в провинции Северный Хорасан.

Ранее сообщалось о 25 погибших сотрудниках иранских правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, а также пожарные машины, автобусы и автомобили скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.