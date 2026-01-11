Al Jadeed: самолеты Израиля нанесли пять ударов по поселку в Ливане

Атака пришлась на жилой комплекс, жителей которого заранее эвакуировали после поступившего предупреждения

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в поселке Кфар-Хатта, расположенном в 8 км от города Сайда на юге Ливана. Об этом сообщил местный телеканал Al Jadeed.

По его информации, самолеты нанесли не менее пяти ударов по жилому комплексу, жители которого были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения со стороны Армии обороны Израиля. Военный представитель Авихай Эдри в видеообращении, распространенном в X на арабском языке, потребовал от населения покинуть свои дома, расположенные поблизости от обозначенной на карте красным цветом опасной зоны.

Позднее военпред сообщил, что ударам подверглись обнаруженные на территории жилого комплекса туннели, используемые для хранения оружия. Он утверждал, что подобные действия "Хезболлах" на юге Ливана представляют собой нарушение двустороннего соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.

В первой половине дня истребители израильских ВВС уничтожили шесть военных баз шиитских боевиков к северу от реки Литани и в западной части долины Бекаа. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

По данным МВД республики, Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана в 2025 году. В результате этих атак и обстрелов погибли 376 человек и 987 получили ранения.