Конгрессвумен Луна требует от посла Украины объяснить случаи захвата храмов

Член Палаты представителей Конгресса заявила, что с радостью организовала бы встречу с Ольгой Стефанишиной и украинскими православными христианами, обратившимися в ее офис за защитой

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна © AP Photo/ Ross D. Franklin

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) потребовала от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной прокомментировать случаи незаконного захвата церквей.

"Можете ли вы прокомментировать это видео? А как насчет других православных христиан, которые посетили мой офис? Я бы с радостью организовала встречу с ними и с вами", - написала законодатель в X, комментируя публикацию Стефанишиной. Ранее Луна отметила, что получила обращение от представителей православной церкви на Украине, которые "попросили защиты, поскольку местные власти пытаются захватить их церковь".

"Я понимаю, что вы находитесь в позиции, в которой вы пытаетесь объяснить действия украинского правительства, но заключение христиан под стражу не может быть хорошим делом, как и оправдания", - отметила член Палаты представителей. Она отмечала ранее, что намерена фиксировать случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности причастных к этому чиновников.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции.