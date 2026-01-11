Bloomberg: ФРГ хочет предложить отправить объединенную миссию НАТО в Арктику

В Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу серьезность намерений обеспечивать безопасность Гренландии и региона в целом, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Группа европейских стран, ведомая Великобританией и Германией, рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом. Германия, в частности, планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО на остров с целью защиты Арктики. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

Как ожидается, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в начале следующей недели прибудет в США, где встретится в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио, помимо этого, глава германского МИД намерен провести в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.