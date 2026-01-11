В Иране заявили о задержании двух организаторов беспорядков

По данным Корпуса стражей исламской революции, задержанные могут быть связаны с израильской разведкой "Моссад", сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Спецслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) задержали в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана двух человек, предположительно связанных с израильской разведкой "Моссад". Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой источник в КСИР.

Как отметил собеседник агентства, задержанные играли "ключевую роль в организации массовых беспорядков в стране". По данным источника, в ходе обыска у подозреваемых были изъяты средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.