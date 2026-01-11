Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС создать 100-тысячную армию

По его задумке, эти силы должны заменить американский контингент, который США намерены вывести из Европы

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Евросоюз должен создать собственные 100-тысячные вооруженные силы взамен американского контингента, который США намерены вывести из Европы. Об этом в Швеции на конференции по вопросам безопасности заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

"Заменой 100 тыс. американских военных должны стать сводные вооруженные силы Евросоюза такой же численности", - приводит его слова агентство BNS.

Еврокомиссар также предложил создать орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности. "Это может быть совет по европейской безопасности с участием Великобритании", - отметил Кубилюс. Состав совета он предложил формировать из постоянных участников и тех, кто менялся бы по ротации. "В совете могло бы быть 10-12 человек", - уточнил еврокомиссар.