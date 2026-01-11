КСИР призвал иранцев к активному участию в проправительственных акциях 12 января

Основным лозунгом демонстраций станет "неприятие беспорядков и иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана", говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции

РАБАТ, 11 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) призвал иранцев принять самое активное участие в проправительственных манифестациях и собраниях, проведение которых во многих регионах страны намечено на понедельник, 12 января. Об этом говорится в специальном заявлении КСИР.

"Мы призываем все слои иранского народа к широкому и решительному участию в запланированных на завтра массовых акциях и манифестациях в поддержку иранских властей", - отмечается в сообщении, выдержки из которого привело иракское агентство INA.

Указывается, что в столице исламской республики Тегеране, а также в других крупных иранских городах и провинциальных центрах идет подготовка к массовым маршам и демонстрациям. Их основным лозунгом, по данным организаторов, станет "неприятие беспорядков и иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана".

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате стычек погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка. Власти объявили о гибели 25 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что в столице было сожжено 25 мечетей, повреждено 26 банков, десятки пожарных машин, автомобилей скорой помощи, частных квартир. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.