МВД Сирии сообщило о выведении 400 курдских бойцов из Алеппо

Еще 300 курдов арестованы на выезде из города

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Члены курдских отрядов самообороны покинули на автобусах город Алеппо, выехав на восток в зону, контролируемую коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщил газете Asharq Al-Awsat представитель МВД арабской республики.

По его данным, ополченцы оборонялись в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд, которые заняли в субботу правительственные войска и силы внутренней безопасности. "Выведено 419 бойцов, в том числе 59 раненых, - указал чиновник. - Еще 300 курдов, включая сотрудников полицейской службы "Асаиш", подчиняющейся СДС, арестованы на выезде из города".

Жертвами начавшегося 6 января конфликта на севере Сирии стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на СДС, курды однако отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения.

Ранее командующий СДС Мазлюм Абди заявил, что при содействии международных посредников 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.

Губернатор Алеппо Аззам аль-Гариб в свою очередь сообщил в X, что ситуация в сфере безопасности в районах Ашрафия и Шейх-Максуд постепенно стабилизируется. По его словам, инженерные подразделения завершают операцию по разминированию улиц, чтобы покинувшие город жители могли безопасно вернуться в свои дома.