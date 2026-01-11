В Полтаве усилят контроль за воинским учетом и ужесточат розыск уклонистов

В городе создадут спецкомиссию, которая будет проверять госорганы, предприятия, учреждения и организации, сообщило издание "Общественное"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Полтавы усилят контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского горсовета, сообщает издание "Общественное".

В частности, в городе создадут спецкомиссию, которая будет проверять госорганы, предприятия, учреждения и организации на соблюдение правил воинского учета. Будут проверяться правильность ведения списков, своевременная сверка данных по военкоматам и наличие ответственных лиц за воинский учет. Предприятия и учреждения обяжут уведомлять военкоматы о гражданах, не состоящих на учете или нарушающих его правила.

Кроме того, будет усилено взаимодействие с полицией по розыску, задержанию и доставке в военкоматы уклонистов. В частности, их теперь будут идентифицировать при обращении в органы власти или другие учреждения, после чего полиция сможет при необходимости доставить их в военкомат. Кроме того, власти планируют активнее информировать население о правилах воинского учета через СМИ и сайт горсовета, а также ввести онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно уйти за границу.