Глава евродипломатии заявила, что готова предложить новые санкции против Ирана

По информации агентства DPA, сначала меры, вероятно, будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за действия в отношении протестующих, в том числе, возможно, против министров

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что готова предложить новые санкции в отношении Ирана.

Евросоюз, как утверждала Каллас, "уже ввел далеко идущие санкции против Ирана, в частности, против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека, расширение ядерной программы и поддержку Тегераном" СВО на Украине. "И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление демонстрантов", - заявила она газете Die Welt. Политик добавила, что в Иране проходят крупнейшие за последние годы демонстрации.

По информации агентства DPA, сначала меры, вероятно, будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за действия в отношении протестующих, в том числе, возможно, против министров. Рестрикции в их отношении могут включать в себя запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.