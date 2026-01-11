ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава евродипломатии заявила, что готова предложить новые санкции против Ирана

По информации агентства DPA, сначала меры, вероятно, будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за действия в отношении протестующих, в том числе, возможно, против министров
Редакция сайта ТАСС
11 января, 23:47

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что готова предложить новые санкции в отношении Ирана.

Читайте также

Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Евросоюз, как утверждала Каллас, "уже ввел далеко идущие санкции против Ирана, в частности, против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека, расширение ядерной программы и поддержку Тегераном" СВО на Украине. "И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление демонстрантов", - заявила она газете Die Welt. Политик добавила, что в Иране проходят крупнейшие за последние годы демонстрации.

По информации агентства DPA, сначала меры, вероятно, будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за действия в отношении протестующих, в том числе, возможно, против министров. Рестрикции в их отношении могут включать в себя запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана. 

ИранКаллас, Кая