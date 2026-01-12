Трамп заявил, что США всерьез изучают возможность ответа на события в Иране

Вашингтон рассматривает в том числе вариант с применением силы, сообщил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств.